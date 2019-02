Co se dělo před 100 lety?

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec – Český rok 1918 a jeho klíčové momenty dokumentují fotografie vystavené v hradeckém muzeu fotografie. Na snímcích je zachyceno například položení základního kamene Národního divadla, manifestace na Bílé Hoře nebo návrat prezidenta Masaryka do vlasti. Dnes je otevřeno od 9 do 12.30 a od 13.30 do 16 hodin. Unikátní výstava končí ve čtvrtek 28. února.