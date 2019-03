Dačice - Na nádvoří dačického zámku a také v prostorách muzea si můžete v neděli od 10 do 16 hodin zakoupit kraslice, pomlázky, perníčky ale také sklenice, keramiku a hračky. Během tvořivých dílen si můžete vlastnoručně nazdobit kraslici, uplést pomlázku či košík a vyzkoušet drátkování. Občerstvení je zajištěno. Vstupné vyjde dospělého na 20 korun a děti do 15 let jdou zdarma.