Děti pojedou Memoriál Ferdinanda Bušty

Tušť – Již 4. ročník cyklistického závodu pro děti od 2 do 15 let pod názvem Memoriál Ferdinanda Bušty startuje ve čtvrtek v 9 hodin v autokempu v Tušti. Předškolní děti budou kromě kol závodit i na odrážedlech. Garanty jednotlivých závodů jsou naši slavní olympijští medailisté, například Václav Chalupa či Antonín Procházka. Ferdinand Bušta se narodil roku 1915 v Suchdole nad Lužnicí a vystudoval právnickou fakultu. Již v mládí ho uchvátila cyklistika a láska ke kolu mu vydržela až do konce života.