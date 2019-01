Dotknou se nebe

Kino, Suchdol nad Lužnicí





Suchdol nad Lužnicí – Jeden z nejlepších českých horolezců, Marek Maara Holeček, zavítá ve středu do suchdolského kinosálu. „Křižoval jsem vzduchem mezi kontinenty a horstvy jako stěhovavý dravec. Má přednáška zaznamenává 12 měsíců úpisu s ďáblem,“ říká dobrodruh Marek. Návštěvníci zjistí, jaké byly jeho horolezecké expedice. Zavítají na Antarktidu, do Karakoramu a do Himalájí. Poznají balancování na ostré hraně mezi životem a krůčkem k věčnosti a zjistí, jaké to je Dotknout se nebe.