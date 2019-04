Jindřichův Hradec - Harlej vyráží na Tour Jaro 2019, očekávat můžete to, na co jste u Harleje zvyklí, tedy energický koncert plný zábavy, doplněný o LED projekci. Jako host se na tomto turné představí partička LOCO LOCO. Součastí koncertu bude i autogramiáda skupiny Harlej. Harlej přijíždí do KC Jitka v Otíně v sobotu přesně ve 20 hodin.