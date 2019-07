Historické slavnosti Jakuba Krčína

Jen na jeden den bývá každoročně proslulý třeboňský rybníkář Jakub Krčín propouštěn z pekla a o to větší oslava to musí být!

Slavnosti věnované Jakubu Krčínovi se budou tento rok konat 19. a 20. července. Bohatý kulturní program bude v pátek zahájen na náměstí koncertem středověkého rocku. Tady se také slovutný magistr Kelly a mistr John Dee pokusí za pomoci čertů vyvolat přímo z pekla slavného stavitele rybníků. Když se jim to podaří, bude možné Krčína a jeho doprovod potkávat celou sobotu na hlavní scéně na Masarykově náměstí i v zámeckém parku. Nenechte si ujít desítky šermířských soubojů, renesanční tance a historické muzicírování, úžasnou vlajkovou show či setkání s renesančními umělci v podání oživlých soch. Nebude chybět umění kejklíře, sokolnické ukázky, předvádění historických řemesel. Nejmenší návštěvníky čekají v parku historické soutěže a loutkové pohádky. S Jakubem Krčínem se rozloučíte ohňostrojem na hrázi rybníka Svět.