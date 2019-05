Dačice - Kulturní dům Beseda v Dačicích přivítá divadelní hru Jo, není to jednoduché. Vystoupí v ní postarší profesor a mladičká žačka. On se s ní chce pro své morální zásady rozejít, ona by ho ráda dotáhla před oltář. Jejich utajovaný poměr uvádí celý děj. Není však jediným podivuhodným vztahem na pódiu. V hlavních rolích vystoupí v pondělí od 19 hodin Jiří Langmajera Adéla Gondíková. Plné vstupné vyjde na 390 korun.