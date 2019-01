Komentovaná procházka městem



2. komentovaná procházka městem s iniciativou Je to i tvoje město. Sraz je v 15 hodin u sloupu Nanebevzetí panny Marie (tzv. morový sloup). Trasa povede ke starému pivovaru, Domu gobelínů, Černé věži, do ulice Pod Hradem, k elektrárně U Devíti mlýnů a do ulice Nové Stavení. U budovy pivovaru bude diskuze s hosty na aktuální téma rekonstrukce.