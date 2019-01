Koncert Kalabis Quintet

Kalabis Quintet



Účinkují: Zuzana Bandúrová (flétna), Jarmila Vávrová (hoboj), Anna Sysová (klarinet), Martina Bálková (fagot), Adéla Triebeneklová (lesní roh).

Program:

Antonín Rejcha – Dechový kvintet, op. 91

I. Lento. Allegro assai, II. Adagio, III. Menuetto, IV. Finale: Allegretto

Giőgy Ligeti – Six Bagatelles

I. Allegro con spirito – II. Rubto. Lamentoso – III. Allegro grazioso- IV. Presto ruvido – V. Adagio. Mesto — Belá Bartók in memoriam – VI. Molto vivace. Capriccioso

Pavel Haas – Dechový kvintet, op. 10

I. Preludio: Andante ma vivace, II. Preghiera: Misterioso e Triste, III. Ballo eccentrico: Ritmo marcato, IV. Epilogo: Maestoso

Malcolm Arnold – Three Shanties for Wind Quintet

I. Allegro con brio, II. Allegretto semplice, III. Allegro vivace

Vstupné: 120,-, 60,- Kč.