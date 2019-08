Populární punk rocková kapela Tři sestry se svým frontmanem Fanánkem se chystá na svou tradiční štaci do Strmilova. Zavítá tam už v pátek 16. srpna v rámci svého letošního Gambrinus 11 Tour. Společně s touto populární formací ve strmilovském sportovním areálu vystoupí i skupiny E!E a českobudějovičtí Pirates of the Pubs. Koncert, který pořádá strmilovský KRAFT, začíná v 18.30 hodin, areál bud otevřený už o hodinu a půl dříve.