Konečně se stala modelkou

Dačice – Existuje jen jedna forma nesmrtelnosti – stát se modelkou. Nenechte si ujít divadelní hru Modelka XXL, kterou sehraje Divadelní spolek Tyl Dačice podle předlohy Venduly Borůvkové. Režie se ujala Bety Minářů a Monika Nováková si zahraje boubelatou hlavní hrdinku. Vstup na páteční představení v dačickém klubu Béčko od 20 hodin je volný. Hlavní postava Venda mohla být ve dvanácti letech modelkou, bohužel od té doby nabrala třicet pět kilo a dvacet let. Proto se Venda přihlásí se do soutěže Miss XXL, kde se díky své kypré postavě probojuje do finále, čímž spustí smršť šílených gagů...