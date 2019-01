Lanový park Landštejn

Staré město pod Landštejnem

květen - červen o víkendu od 10 do 18 hodin

červenec - srpen denně od 10 do 18 hodin

září o víkendu od 10 do 18 hodin

Lanový park má jedinečnou polohu v panenské přírodě České Kanady. Vysoké lanové překážky jsou určeny pro každého po dosažení minimální tělesné výšky 140 cm. Na objednávku nabízí také paintball, aquazorbing, lukostřelbu nebo bungee running.