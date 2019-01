Letní příměstský tábor v Houbovém parku

Houbový park, Roseč

1. termín od 9. 7. do 13. 7.

2. termín od 16. 7. do 20. 7.

3. termín od 30. 7. do 3. 8.

4. termín od 6. 8. do 10. 8.

5. termín od 13. 8. do 17. 8.

Scházení dětí od 7 hodin, hlavní program od 8 do 16 hodin. 16 - 17 hodin rozcházení dětí, volná hra. Doprovodná osoba k autobusu v 6.30 z J. Hradce do Roseče a v 17.40 z Roseče do J. Hradce zajištěna. Cena 1800 Kč za týden. Psát a volat můžete na info@svetfantaziezu.cz nebo na 736 419 795.