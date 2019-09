Michal Pavlíček ve Schwarzenberské hrobce

Koncert Michala Pavlíčka začíná v 19 hodin.

Je to hudební skladatel, kytarista, zpěvák, producent a textař. Vystudoval Filmovou fakultu AMU v Praze. Je výraznou osobností a spolutvůrcem rockového Pražského Výběru. Je zakladatelem a autorem hudby skupiny Stromboli. Působí též ve formacích BSP, Trio a Supergroup. Jeho píseň Země vzdálená s textem Ivana Hlase se stala jedním z hitů devadesátých let. Jako autor a interpret se podílel na CD Zuzany Michnové, Moniky Načevy, Báry Basikové, Kamila Střihavky, Richarda Müllera a dalších. Je autorem hudby k mnoha divadelním představením, např. Akvabely, Velice modrý pták, Višňový sad. Napsal také hudbu k řadě televizních inscenací a seriálů, např. Konec velkých prázdnin, Oběti, Dobrá čtvrť, Místo v životě, Život je ples, Cesty domů, k celovečerním filmům např. Proč, Stínu neutečeš, Na půdě, Odcházení, Přijde letos ježíšek, Agáva. Je autorem hudby k baletům např. Zvláštní radost žít, Kráska a zvíře nebo Malý princ/Slovenské národní divadlo/. Jako skladatel se prosadil i na zahraniční scéně. Napsal symfonickou hudbu k pěti dílům historického seriálu BBC Červený Bedrník, k dětskému seriálům Outlaw a je jedním z autorů hudby k britskému fantasy seriálu Merlin IV. Zkomponoval hudbu k představení pro Laternu magiku Minotaurus a Hádanky, k muzikalům Klaun, Excalibur, Obraz Doriana Graye, Dáma s kaméliemi. Byl spoluauorem a hlavním protagonistou hudebních pořadů České televize Na Kloboučku. Vydal přes 70 nosičů CD a DVD. Získal mnoho ocenění i několik zlatých desek. Jeho DVD Beatová síň slávy se stalo double-platinové a získalo hudební cenu Anděla. V roce 2016 vstoupil do síňě slávy a získal cenu Anděla za celoživotní tvorbu.