Dačice - Přijďte se zasmát při svěží komedii pro jednu herečku, kterou s vtipem sobě vlastním napsala Vendula Borůvková. Hlavní postava Venda (Monika Nováková) chtěla být jako holčička modelkou. Od té doby nabrala třicet kilo a dvacet let. Místo sebemrskačských pohledů do zrcadla se Venda přihlásí do soutěže Miss XXL. Představení se koná v sobotu od 20 hodin v dačické Besedě.