Muzeum zve na výlet do dějin

Muzeum fotografie a obrazových médií, Jindřichův Hradec

5. února, od 9 do 12.30 a od 13.30 do 16.00

Jindřichův Hradec – Výstava ke stému výročí vzniku samostatného Československa v hradeckém muzeu fotografie byla prodloužena až do konce února. Na dobových fotografiích jsou zachyceny okamžiky jako položení základního kamene Národního divadla, oslavy osamostatnění Československa nebo manifestace na Bílé Hoře. Výstava je přístupná od 9 do 12.30 a od 13.30 do 16 hodin.