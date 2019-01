Na Landštejn za bubáky





Strašidla si připravila úkoly pro děti. Od 10 do 15 hodin bude hrad Landštejn plný strašidel. Budou dětem klást záludné otázky o hradu. Na každé dítě čeká malá odměna. Děti do patnácti let mají vstup zdarma.