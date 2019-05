Nakresli si svůj Měsíc

Jindřichův Hradec – Hradecký astroklub zve na páteční akci do Domu dětí a mládeže v Růžové ulici. Za jasného počasí sehraje od 20 do 23 hodin hlavní roli Měsíc těsně před úplňkem. Při pohledu do dalekohledu si ho mohou zájemci namalovat celý anebo některý z útvarů na jeho povrchu. Dále bude možné spatřit mlhoviny, hvězdokupy, dvojhvězdy a zvečera dokonce i ohnivou planetu Mars. Za nepřízně počasí se můžete těšit na prohlídku dalekohledů, projekci a diskuzi o vesmíru s odborníky.