Navštíví Mýtinky i podzemí

Slavonice – Slavonická renesanční společnost zve na výlet do České Kanady. Sraz účastníků je v sobotu v 9 hodin u kašny na náměstí Míru ve Slavonicích. Poté se auty vydají do obce Klášter. Zde si prohlédnou samoty zvané Mýtinky a v obci navštíví i kostel. Pod oltářem se má nacházet soutok tří pramenů, který vyvěrá poblíž kostela jako studánka. Podle legend léčí tato voda oči. Podívají se i do klášterního podzemí, které údajně vede až na hrad Landštejn. Délka trasy je zhruba 10 kilometrů.