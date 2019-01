Olympiáda a dětský den v Radouni

Všichni zájemci o sport a zábavu jsou zváni na jubilejní 15. Radouňskou olympiádu spojenou s dětským dnem. Do bodovaných soutěží patří například střelba ze vzduchovky, hod na koš, potápění na čas, překážková dráha, šplh na laně anebo skákání přes švihadlo na čas. Zábavné soutěže pro děti i dospělé v celkem 6 kategoriích proběhnou na hřišti za Kampeličkou. Občerstvení po dobu akce je zajištěno a za startovné zaplatí děti do 15 let 20 korun a dospělí 40 korun.