Ozvěny válečných let 1914 – 1918

Pravdova knihovna, Jarošov nad Nežárkou

Denně od 10 do 17 až do 15. listopadu

Zajímají vás střípky ze života našich předků? Potom rozhodně přijďte navštívit vernisáž výstavy nazvané Ozvěny válečných let 1914 – 1918, která se uskuteční už dnes od 14 hodin v Pravdově knihovně v Jarošově nad Nežárkou. Úvodního slova se při vernisáži zaměřené na první světovou válku ujme člen jindřichohradeckého Klubu vojenské historie Miloslav Sviták. A pokud zahájení výstavy nestihnete, nevadí – v knihovně bude k vidění do poloviny listopadu.