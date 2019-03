Patnáctiny oslaví hrou Na štaci

Třeboň – Třeboňský divadelní spolek Kajetán oslaví své patnácté narozeniny divadelní lahůdkou. Novou hru Na štaci z pera členky spolku Eriky Suchanové sehrají divadelníci ve středu od 19.30 v divadle na Masarykově náměstí. Během představení nahlédnete do zákulisí jednoho divadelního souboru, zjistíte, co se děje v šatnách herců, podíváte se na zkoušku a zúčastníte se konkurzu na roli milovníka. Kromě toho se zasmějete při vzpomínkách na některé z her, které Kajetáni v minulosti předvedli.