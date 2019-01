Po stopách Schwarzenberků

Masarykovo náměstí, Třeboň





Třeboň – Zjistěte, co se dělo v perle jižních Čech v době, kdy staročeská sídla obsazovala zahraniční šlechta. Vydejte se společně s průvodkyněmi po stopách německých Schwarzenberků, kteří získali třeboňské panství darem od rakouských Habsburků. Po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře, došlo k obsazení českého království, násilnému poněmčování a tvrdé rekatolizaci. Dalších 30 let zuřila na našem území válka. Renesanční prosperitu vystřídal úpadek, který trval dalších 100 let. Prohlídka začíná od 19 hodin u kašny na Masarykově náměstí a vstupenky zakoupíte za 100 a 70 korun na místě.