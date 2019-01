Pořádají výstavu k národní stovce

Starý zámek, Dačice

Dačice - Vernisáž výstavy ke 100. výročí vzniku Československa pořádají v Dačicích na Starém Zámku v pátek 4. 12. od 17 hodin. Vrátíte se zpět v čase mimo jiné do 80. let 20. století i díky československým fotografiím. Výstava potrvá do 31. března.