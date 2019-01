zámek, Jindřichův Hradec

8.a 9. prosince, od 10 do 17 hodin

Staročeské tržiště s rukodělným zbožím a také sladkými i slanými pochutinami je možné navštívit na nádvoří hradeckého zámku od 10 do 17 hodin. Advent na zámku doplní hudební, taneční a divadelní vystoupení. Nejen pro děti bude připraven hradní zvěřinec. Černá kuchyně, které je 500 let, uvaří zámecké dobroty. Vstupné do areálu je 10 Kč.