Půjdou po stopách divokých zvířat

Záchranná stanice, Třeboň

Třeboň – Zážitkový program pro děti nabízí v pátek od 8 do 16 hodin záchranná stanice zvířat v Třeboni. Po trase dlouhé asi šest kilometrů povede děti koza Roza a zdejší lektoři. Akce je vhodná pro děti od 7 do 12 let věku, které se naučí číst ve stopách volně žijících zvířat. Sraz je před záchrannou stanicí v Jateční ulici. Děti potřebují teplé, nepromokavé oblečení, obuv a jídlo na celý den. Cena programu vychází na 250 korun.