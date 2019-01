Roste již 400 milionů let

Třeboň – Uznávaná bioložka a výtvarnice Barbara Ritterbusch Nauwerck pořádá výstavu o fenoménu dřeva v Domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí od 10 do 17 hodin s hodinovou pauzou na oběd.

Dřevo roste odpradávna a věděli to již stavitelé domů v mladší době kamenné, kteří se díky tomu mohli usadit a zůstat na jednom místě. Barbara se syntéze vědecké a umělecké práce se dřevem věnuje od roku 1989 a měla řadu výstav v Rakousku i Německu. Výstava Dřevo – již 400 milionů let – Interpretace potrvá v Třeboni do 2. prosince.