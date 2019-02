Sauna usnadní jarní očistu těla

Bazén, Jindřichův Hradec

úterý, čtvrtek do 14.30 do 21.30

Jindřichův Hradec - Dámy, které by si rády pročistily své tělo, mohou využít bylinkovou nebo finskou saunu v hradeckém bazénu. Ženy se zde saunují každé úterý a čtvrtek do 14.30 do 21.30 hodin. Drobné změny provozní doby o svátcích najdete na webu bazen.jh.cz.