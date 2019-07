Strašidlo Cantervillské na jindřichohradeckém zámku

Humorný příběh dramatika Oscara Willdea o soužití ducha sira Simona, který si svůj úděl strašit zasloužil sprovoděním své choti ze světa, a nových majitelů jeho rodového sídla, rodiny Hirama B. Otise, amerického diplomata.

Oscar Wilde začal psát Strašidlo Cantervillské v roce 1887, a to na pokračování pro časopis The Court and Society Review. Od té doby se dočkalo nespočtu divadelních, ale také řady televizních zpracování.