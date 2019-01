Šumava opět jinak

Deštná - Přednášku o Šumavě povede Ladislav Jandáček v obřadní síni Městského úřadu na náměstí Míru od 17 do 18.30 hodin. Vyslechnete si informace k Černému jezeru a akci Neptun a vydáte se od poledníku do Českých Žlebů. Dozvíte se o tragédii na Filipově huti a navštívíte hřbitov slavných. Zjistíte, kde se stavěla májka pro Hitlera a co tropil největší Čech Jára Cimrman v šumavském Frymburku. Vstupné na akci je dobrovolné a zváni jsou všichni příznivci Šumavy bez rozdílu věku.