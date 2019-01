TOP Týden: Fotografování v historických kostýmech

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec

3., 4. a 5. srpna od 10 do 17 hodin

Od pátku 3. do neděle 5. srpna dostanou návštěvníci jindřichohradeckého Muzea fotografie a moderních obrazových médií šanci nechat se na památku vyfotografovat v zapůjčeném historickém kostýmu před ručně malovaným pozadím s historickým motivem. Muzeum je otevřené od 10 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.