Úplněk skryje jeho zatmění

DDM Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec – Pondělní počasí slibuje díry v oblačnosti a to je dobrá zpráva pro milovníky astronomie. Hradecká hvězdárna si na brzké ranní hodiny připravila pozorování úplného zatmění měsíce. To začne v 5.41, do největší fáze postoupí v 6.12 a skončí v 6.43. Následující částečné zatmění pomine v 7.50 a z polostínu vystoupí Měsíc definitivně v 8.48. Na terase Domu dětí a mládeže v Růžové ulici bude otevřeno od 4.30 do 6 hodin ráno. Jednotné vstupné vyjde na 50 korun na osobu.