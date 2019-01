Třeboň – Třeboňská pobočka Ježíškovy pošty je otevřena od 9 do 16 hodin v infocentru na Masarykově náměstí. Odtud putují dětská přáníčka do hlavní Ježíškovy poštovní schránky v Božím Daru v Krušných horách. Pohlednice nebo dopisy můžete nosit se známkou a zpáteční adresou až do středy 12. prosince. Ježíšek každému doručí jeho přáníčko zpět se svým speciálním nebeským razítkem.