Roseč – Sbory dobrovolných hasičů Stajka a Roseč zvou na hasičskou zábavu v kulturním domě v Roseči. Akce začíná dnes úderem osmé večerní. Do půlnoci se můžete těšit na živou produkci tanečního orchestru Hraje to. Pak to rozjede DJ Dušan Prager. Jako obvykle naservíruje publiku ty největší české a zahraniční hity. Nebude chybět ani bohatá tombola. Vstupenka přijde na sto korun.