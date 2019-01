Vajgarská saň

Městská plovárna, Denisova ulice, Jindřichův Hradec: I. ročník závodu

V areálu plovárny u rybníka Vajgar v Denisově ulici, pár minut pěšky od centra města, vypukne v sobotu 1. ročník Vajgarské saně, závodu dračích lodí. V rámci závodu jsou vyhlášené tři kategorie – mix, dámská a junioři do osmnácti let věku. Připravené jsou dvě závodní trati, jedna 200 metrů dlouhá a druhá kilometrová s otočkou. Prezence jednotlivých posádek je plánovaná od 9 do 10 hodin, přičemž start samotného závodu by se měl uskutečnit v 11 hodin dopoledne.