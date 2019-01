Velcí a divocí jsou zpět

Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo náměstí vTřeboni





Třeboň - Proč vracíme zubry, pratury a divoké koně do české přírody? Co přinesly první tři roky soužití s velkými kopytníky a jaký má přirozená pastva vliv na louky a stepi i s jejich zvířecími obyvateli? Na tyto a další otázky odpoví Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd ČR v Domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí od 19.00 do 20.30 hodin.

Výsledky projektů sdružení Česká Krajina nám jasně ukazují, jak významnou měrou pomáhají divoce žijící velcí kopytníci zachraňovat druhovou pestrost naší krajiny.