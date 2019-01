Vlakem do lesů České Kanady

Jindřichův Hradec - Parní vlak vyjede z Hradce v 10:44 do stanice Senotín. Odtud se vydáte do lesů České Kanady. Na šesti stanovištích zhruba tříkilometrové trasy se dozvíte spoustu zajímavostí o lesních dřevinách, lesní zvěři, rostlinách i půdách. V ruční dílničce si zájemci budou moci vyrobit dřevěné medaile nebo sovičky ze šišek. Pod stanicí Kaproun, kde vycházka skončí, bude pod dohledem zkušených lesníků pro všechny zúčastněné připraveno opékání špekáčků a čaj na zahřátí. Zpět do Hradce vyrazí vláček v 15.53 a doma jste kolem 17. hodiny.