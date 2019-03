Třeboň - Malí návštěvníci třeboňské knihovny se v pátek od 17 do 21 hodin vypraví na tajuplný ostrov. Dětem už přišla domů pozvánka od kouzelné cestovní kanceláře. Při příchodu do knihovny dostanou nápoj na uvítanou a pak nastoupí do lodě, která ztroskotá. „Na opuštěném ostrově se budou děti muset propracovat k pokladu. Budou třeba rýžovat zlato nebo házet kokosy,“ naznačila ředitelka třeboňské knihovny Vlasta Petrová.