Vyrobí si plátěnou tašku

Dům Štěpánka Netolického, Třeboň

Třeboň – Dům Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí v Třeboni zve na dnešní tvořivou dílnu pro děti i dospělé. Pokud už vás také omrzely všudypřítomné igelitky, přijďte si namalovat svou vlastní plátěnou tašku. Nakupovat do ní můžete řadu let. Až doslouží, tak se plátno v přírodě rozloží. Pracovat se bude od 13.00 do 16.00 hodin. Na místě budou k dispozici tašky, štětce i barvy na textil.