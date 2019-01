Vyrobí si vánoční ozdoby

Dačice – Na nejkrásnější svátky roku si v Dačickém domečku připravili bohatý adventní program pro širokou veřejnost. Společné akce tak zkrátí čekání na příchod Ježíška. Vánoční písničky naladí v úterý od 14 do 15 hodin všechny posluchače na tu správnou adventní notu. Za doprovodu mladých dačických kytaristů si budou moci všichni společně zazpívat tak, jak to bývalo dříve. Pak následuje vánoční dílna od 15 do 16 hodin, kde si lidé vyrobí vánoční dekorace a drobné dárečky pro své nejbližší a přátele.