Výročí 100 let na známkách

Výstavní síň, Jindřichův Hradec

zahájení 13 října od 10.00 do 12.00

trvá do 28. října denně od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

Jindřichův Hradec - V sobotu v 10 hodin začíná ve Výstavní síni v Jezuitském semináři výstava 100 let republiky ve známkové tvorbě. Uvidíte známky s T.G.M., Štefánikem a dalšími hrdiny.