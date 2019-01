Výstava Lidé na cestě

Dům Štěpánka Netolického, Třeboň

9. 2. - 6. 3. denně kromě úterý 10:00–12:00 a 13:00–16:00

Snímky vznikly během putování Jana Skalíka do Maďarska a Srbska v létě a na podzim roku 2015. Do míst, kudy tehdy procházely tisíce uprchlíků a migrantů, jel kvůli zvědavosti a zájmu přiblížit situaci druhým lidem přes hledáček fotoaparátu. Brzy se však ukázalo, že se dá jen těžko stát opodál se založenýma rukama nebo jen fotit. Podobně jako stovky jiných lidí se i on záhy stal dobrovolníkem, který na místě fotí jen v momentech, kdy není co na práci. Česká dobrovolnická skupina se následně ustavila v takzvaný Czech Team, později spojený se spolkem Pomáháme lidem na útěku. Čeští dobrovolníci tak pomáhali na srbsko-chorvatské hranici až do konce roku 2017.