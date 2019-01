Výstava První republika

Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec

do 6. ledna 2019 od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

Muzeum Jindřichohradecka připravilo při příležitosti 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky výstavu První republika - život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od Nežárky, která je přístupná v konferenčním sále v budově bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici a návštěvníci ji mohou shlédnout do 6. ledna 2019.

Výstava, která zachycuje období od konce roku 1918 do podzimu 1938, je třetím dílem z cyklu Život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od Nežárky a navazuje na výstavy Na sklonku monarchie a První světová válka. Zmíněný cyklus uzavře v roce 2019 výstava Tragická léta 1939-1942.

Návštěvník výstavy se seznámí prostřednictvím fotografií, dobových dokumentů a především původních zpráv z regionálního týdeníku Ohlas od Nežárky s dějinnými událostmi vzniku samostatné Československé republiky a obdobím trvání první republiky, s místním politickým děním, utvářením zdejší samosprávy a důležitými událostmi v životě města. Pozornost je věnována rozvoji místního školství, zdravotnictví a sociální péče i péče o památky, opomenut nezůstává ani duchovní, společenský, sportovní a kulturní život obyvatel města a obecný civilizační, kulturní a vzdělanostní pokrok.

Ohlas od Nežárky

Týdeník Ohlas od Nežárky, jenž v Jindřichově Hradci vycházel v letech 1871-1942, patří se svými 72 vydanými ročníky k nejdéle vycházejícím českým regionálním časopisům. Pro svůj všestranný obsah se stal živou kronikou města a dodnes zůstává neocenitelným zdrojem informací pro poznávání jeho historie v celém období více než sedmdesáti let, kdy vycházel.

28. říjen 1918 v Jindřichově Hradci

Když v pondělí 28. října 1918 dorazila do Jindřichova Hradce zpráva o vyhlášení samostatné Československé republiky, ujala se správy města místní Národní rada v čele s učitelem Tomášem Vladimírem Sládkem. Večer se občané sešli v restauraci u Kadleců a prosadili kooptování dvanácti svých zástupců do městského zastupitelstva, zvoleného již v roce 1911.

Národní rada se za pomoci členů místního Sokola starala zejména o zásobování, bezpečnost a pořádek a o klidný odchod maďarského 101. pěšího pluku z města, čeští vojáci vytvořili tzv. staniční velitelství, kterému velel plukovník František Schöbl, pozdější velitel československé armády na Slovensku. Občané města slavili vyhlášení samostatného Československa 29. října. Krátce nato se 7. listopadu 1918 vrátili do města příslušníci jindřichohradeckého 75. pěšího pluku z Debrecína.