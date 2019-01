Vystaví jihočeské betlémy

Jezuitský seminář, Jindřichův Hradec

15. listopadu - 6. ledna, denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin

Jindřichův Hradec – Muzeum Jindřichohradecka vydá své poklady a představí betlémy ve výstavní síni v jezuitském semináři na Balbínově náměstí v Hradci. Vernisáž výstavy se koná 15.11. od 16 hodin. Kromě vzácných betlémů se mohou návštěvníci těšit na stylový hudební doprovod v podání pěveckého souboru Novadomáček pod vedením sbormistryně Ivany Písařové. Výstava potrvá až do 6. ledna 2019. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Nenechte si ujít největší sbírku jihočeských betlémů na světě.