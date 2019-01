Vystavují betlémy i dekorace

Městské muzeum a galerie Dačice

14. prosince - 30. prosince, úterý - pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, neděle od 13 do 16 hodin

Dačice – Jednou v roce na vánoce – takový je název výstavy v Městském muzeu a galerii v Dačicích. V pátek 14. prosince od 9 do 16 hodin si tam můžete prohlédnout vystavené betlémy, různé druhy vánoční výzdoby i jiné tradiční vánoční prvky. Polední pauza je od 12 do 13 hodin. Otevřeno bude rovněž v neděli od 13 do 16 hodin. Výstava potrvá až do 30. prosince.