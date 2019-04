Vystavují fotky skautů z Třeboně

Třeboň – Letos v červnu uplyne přesně 55 let od první schůzky třeboňského vodáckého oddílu Neptun, který se hlásí k místním skautům. Na výstavě v prostorách městského úřadu jsou k vidění fotografie z činnosti oddílu. Třeboňské skauty vedl Jaroslav Ciprýn, který se nesmazatelně zapsal do života i vzpomínek stovek třeboňských dětí a letos oslavil své 88. narozeniny. Přijďte si připomenout jeho činnost. Výstava potrvá až do konce srpna.