Vzpomínka na starou Třeboň

Třeboň – Snad v každé třeboňské rodině jsou uchovány fotografie z přelomu 19. a 20. století s logem zdejšího fotografického ateliéru Bronislava Kocipińského. Zachytil svatební šaty našich babiček i krásy přírody. Výstavu jeho fotografií, kterou uspořádal Spolek přátel Třeboně společně se Státním oblastním archivem, je možné navštívit v pondělí od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin v Muzeu a galerii na náměstí. Výstava potrvá až do 2. července.