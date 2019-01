Klub Béčko, Dačice

Dačice - Divadelní spolek Tyl Dačice uvede v sobotu od 20 hodin v Kubu Béčko hru Modelka XXL o jedné vtipné boubelce. V hlavní roli vystoupí Monika Nováková. Uvidíte příběh Vendy, která se ve dvanácti letech málem stala modelkou. Od té doby však nabrala třicet pět kilo a dvacet let. Proto se kyprá Venda přihlásí do soutěže Miss XXL a postoupí do finále. Osvědčená komedie nabízí smršť šílených historek a gagů.