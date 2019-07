V rámci jindřichohradeckého TOP týdne se dnes můžete vydat i se svými dětmi za vodními radovánkami do místního aquaparku. Den plný zábavy na vás čeká od 11 do 16 hodin. V půl desáté večer pak můžete zajít do parku pod gymnáziem, kde bude Kinematograf bratří Čadíků promítat novou českou pohádku Čertí brko. Vstupné je dobrovolné, pojízdné kino ho použije na charitativní účely.