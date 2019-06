Zvou na Festival muzejních nocí

Dačice – Městské muzeum a galerie v Dačicích zve na netradiční akci v netradiční slunovratové době. V pátek od 18 do 21 hodin se v prostorách muzea koná 14. Dačická muzejní noc. Nejprve dojde na slavnostní zahájení již čtvrtého pokračování oblíbené výstavy na téma Ten sbírá to a ten zas tohle.O hudební vložku se postará Telčské swingové trio. Do 21 hodin pak bude možná prohlídka expozic a výstav a sběratelé jistě ocení bazar drobných publikací, katalogů, cukříků, obalů od žvýkaček či kalendářů.